بالفيديو.. هنود يحاولون سرقة صراف آلي بجرافة

فشلت خطة مفصلة لسرقة ماكينة صراف آلي بمساعدة حفارة في قرية سانجلي الهندية، بعد أن علقت الحفارة في خندق.

وفي مقطع فيديو نشرته قنوات إعلامية، تظهر عملية اقتلاع الصراف الآلي، ومحاولة إخراجه من الغرفة الخاصة به.

#ViralVideo | In a shocking incident in Maharashtra, thieves used a JCB machine to steal an ATM machine.

This viral video would make you wonder as if the robber did not just want a modest quantity of money, but the entire ATM.#ATM #JCB #maharastra #India #viral #Northeastlive pic.twitter.com/WfmGidUhDn

— Northeast Live (@NELiveTV) April 25, 2022