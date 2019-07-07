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بالفيديو .. هيجيتا يفي بوعده ويقص شعره الطويل من أجل كولومبيا

منذ ساعتين

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ميديين (كولومبيا) – قام الحارس الكولومبي السابق رينيه هيجيتا بقص شعره الذي تميز به طوال حياته، تحت أنظار مئات المعجبين، تنفيذا للرهان الذي وضعه على منتخب بلاده لكرة القدم في كوبا أميركا.

وكان الحارس الأسطوري قد وعد بقص شعره إذا لم يتوج المنتخب الكولومبي بالبطولة القارية التي ستقام مباراتها النهائية مساء اليوم الأحد بين البرازيل صاحبة الضيافة ومنتخب بيرو.

وتنفيذا لما وعد به، قام هيجيتا بقص شعره الطويل قبل مباراة ودية محلية على ملعب “أتاناسيو خيرادوت” بمدينة ميديين الكولومبية.

وقال الحارس السابق: “هذه تضحية، إنني أحب شعري كثيرا لكن ما تتعهد به هو دين عليك”، مضيفا أنه بهذه الخطوة يبدي الدعم” للمنتخب الذي ودع البطولة في ربع النهائي بعدما سقط بركلات الترجيح أمام تشيلي.

واشتهر هيجيتا بصدة فريدة من نوعها تسمى صدة “العقرب”، حيث وقف الحارس على ذراعيه أمام المرمى ورفع ساقيه ليتصدى للكرة بكعبي قدميه، وذلك في ودية بين كولومبيا وإنجلترا على ملعب “ويمبلي” عام 1995.

واعتبر الحارس الملقب بـ”المجنون” أن هذا التغيير لن يؤثر على صورته، وقال: “لقد صنعت إسماً، وسواء احتفظت بشعري أم لا، ما قدمته سيظل مكتوبا”.(إفي)

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