بالفيديو .. هيجيتا يفي بوعده ويقص شعره الطويل من أجل كولومبيا

ميديين (كولومبيا) – قام الحارس الكولومبي السابق رينيه هيجيتا بقص شعره الذي تميز به طوال حياته، تحت أنظار مئات المعجبين، تنفيذا للرهان الذي وضعه على منتخب بلاده لكرة القدم في كوبا أميركا.

وكان الحارس الأسطوري قد وعد بقص شعره إذا لم يتوج المنتخب الكولومبي بالبطولة القارية التي ستقام مباراتها النهائية مساء اليوم الأحد بين البرازيل صاحبة الضيافة ومنتخب بيرو.

Llegó el día: así fue el momento en que René Higuita se cortó el cabello y dejó atrás su reconocida melena: https://t.co/NXyF5hwN5D pic.twitter.com/AzgXyIKgRZ — Gol Caracol (@GolCaracol) July 6, 2019

وتنفيذا لما وعد به، قام هيجيتا بقص شعره الطويل قبل مباراة ودية محلية على ملعب “أتاناسيو خيرادوت” بمدينة ميديين الكولومبية.

وقال الحارس السابق: “هذه تضحية، إنني أحب شعري كثيرا لكن ما تتعهد به هو دين عليك”، مضيفا أنه بهذه الخطوة يبدي الدعم” للمنتخب الذي ودع البطولة في ربع النهائي بعدما سقط بركلات الترجيح أمام تشيلي.

✂️ René Higuita pagó su apuesta

🆚 Lo hizo previo al encuentro entre Nacional y Lanús pic.twitter.com/4uyU39QiPw — AS Colombia (@AS_Colombia) July 6, 2019

واشتهر هيجيتا بصدة فريدة من نوعها تسمى صدة “العقرب”، حيث وقف الحارس على ذراعيه أمام المرمى ورفع ساقيه ليتصدى للكرة بكعبي قدميه، وذلك في ودية بين كولومبيا وإنجلترا على ملعب “ويمبلي” عام 1995.

واعتبر الحارس الملقب بـ”المجنون” أن هذا التغيير لن يؤثر على صورته، وقال: “لقد صنعت إسماً، وسواء احتفظت بشعري أم لا، ما قدمته سيظل مكتوبا”.(إفي)