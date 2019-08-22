بالفيديو.. والد القاتل يقدم ابنه لأخيه مع سكين في “عطوة إربد”

حمزة دعنا

عمان- شهدت عطوة عشائرية أقيمت في محافظة إربد على خلفية مقتل شخص على يد ابن عمه قبل عدة أيام، تقديم والد القاتل ابنه الأكبر لشقيقه (والد المقتول) ليقتص منه.

وقال شهود عيان إن أهالي الغدور وافقوا على إعطاء والد القاتل عطوة مسامحة والتنازل عن الجلوة العشائرية مقابل أن يتبرأ والد القاتل من ابنه الموقوف لدى الأجهزة الأمنية قبل أن يتم تقديمه للقضاء لاتخاذ الإجراءات القانونية بحقه.

وبحسب الشهود، فقد هزت جملة والد القاتل “هذه سكين وهذا ابني، اعمل به ما تريد، فإني مسامح به مهما فعلت”، الحضور، وسط بكاء جياش من الشقيقين (والد القاتل ووالد المقتول).

من جهته، أكد محافظ إربد رضوان العتوم لـ”الغد” أن العطوة العشائرية أقيمت على أساس المسامحة وتقديم القاتل للقضاء وعدم توكيل محام للدفاع عنه، والتبرؤ منه.

يشار إلى أن المصالحة تمت بجهود النائب مجحم الصقور الذي سعى في إصلاح ذات البين.

وكان المغدور تلقى عيارا ناريا من سلاح كان بحوزة ابن عمه، الأحد الماضي، أثناء تواجده بشارع البتراء في محافظة إربد، إثر خلافات شخصية بينهما، حيث أسعف المصاب إلى المستشفى وما لبث أن فارق الحياة.

وفي اليوم التالي، قام القاتل بتسليم نفسه لشعبة بحث جنائي اقليم الشمال، حيث بوشرت التحقيقات معه.