بالفيديو.. وفاتان و 5 إصابات بحادث مروع على طريق 100

توفي شخصان وأصيب 5 آخرين، الاثنين، إثر حادث تصادم بين مركبتين على طريق 100 “بما يعرف بتحويلة الزرقاء”، وفقا لمصدر أمني.

وقال المصدر، إنّ حادث السير الذي وقع بين مركبتين نهاية طريق 100 ونتج عنه وفاتان و5 إصابات إحداها سيئة، حيث تم نقل الوفيات والإصابات إلى مستشفى الأمير فيصل الحكومي.

وأضاف، أن الأجهزة الأمنية باشرت التحقيق بالحادثة.