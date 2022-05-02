آخر الأخبارالسلايدر الرئيسيالغد الاردني

بالفيديو.. وفاتان و 5 إصابات بحادث مروع على طريق 100

2:37 م2022-05-02
حادث سير
حادث سير

A Decrease font size. A Reset font size. A Increase font size.

توفي شخصان وأصيب 5 آخرين، الاثنين، إثر حادث تصادم بين مركبتين على طريق 100 “بما يعرف بتحويلة الزرقاء”، وفقا لمصدر أمني.

وقال المصدر، إنّ حادث السير الذي وقع بين مركبتين نهاية طريق 100 ونتج عنه وفاتان و5 إصابات إحداها سيئة، حيث تم نقل الوفيات والإصابات إلى مستشفى الأمير فيصل الحكومي.

وأضاف، أن الأجهزة الأمنية باشرت التحقيق بالحادثة.

2:37 م2022-05-02
زر الذهاب إلى الأعلى

أنت تستخدم إضافة Adblock

برجاء دعمنا عن طريق تعطيل إضافة Adblock