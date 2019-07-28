بالميراس يضع صدارة الدوري البرازيلي على طبق من فضة لـ سانتوس

ساو باولو – سقط بالميراس في فخ التعادل أمام ضيفه فاسكو دا جاما (1-1) في انطلاقة الجولة الـ12 من الدوري البرازيلي لكرة القدم، ليقلص الفارق لنقطة واحدة مع سانتوس الوصيف الذي يواجه أفاي الأحد في إطار نفس الجولة.

وسجل هدف بالميراس جوستافو سكاربا من ركلة جزاء في الدقيقة (15)، في حين جاء هدف فاسكو دا جاما بتوقيع ماروني في الدقيقة الثالثة من عمر اللقاء.

وبهذا التعادل، أصبح رصيد بالميراس، الذي يتعثر للمرة الثالثة بالدوري بعدما سقط أمام سيارا وتعادل مع ساو باولو في الجولتين السابقتين، 27 نقطة في صدارة الترتيب مقابل 13 نقطة في المركز الـ15.

من جانبه، حقق ساو باولو الفوز في معقل فلومينينسي (2-1) ليرفع رصيده إلى 21 نقطة في المركز الرابع في حين تجمد رصيد صاحب الأرض عند 9 نقاط في المرتبة الـ17.

وسجل رينالدو ثنائية ساو باولو في الدقيقتين (20 و90) علما بأن الأخيرة جاءت من ركلة جزاء، بينما جاء هدف فلومينينسي بتوقيع يوني جونواليس في الدقيقة (36). (إفي)