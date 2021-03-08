بالميراس يهزم غريميو ويحرز لقب كأس البرازيل

ساو باولو – أحرز بالميراس لقب بطل مسابقة كأس البرازيل في كرة القدم بفوزه على غريميو 2-0 الأحد في ساو باولو في إياب الدور النهائي.

وسجل ويسلي (52) والبديل غابريال مينينو (84) الهدفين. وكان بالميراس خسر صفر-1 ذهابا.

وهو اللقب الثاني لبالميراس هذا العام بعد تتوجه بلقب كأس “ليبرتادوريس” للمرة الثانية في تاريخه في 30 كانون الثاني/يناير الماضي على حساب مواطنه سانتوس.

لم تكن مشاركته موفقة في كأس العالم للاندية الاخيرة في قطر، فخسر أمام تيغريس المكسيكي بطل كونكاكاف صفر-1 في نصف النهائي، ثم أمام الأهلي المصري بطل افريقيا بركلات الترجيح في مباراة تحديد المركز الثالث.

وهي المرة الرابعة التي يتوج فيها بالميراس بلقب مسابقة الكأس بعد أعوام 1998 و2012 و2015. (أ ف ب)