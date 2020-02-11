بالنسبة لهذه الحيوانات البائسة.. السرطان مرض معدٍ

ترجمة: ينال أبو زينة

الغد- رغم كل خصائصه المخيفة، لدى مرض السرطان موطن ضعف واحد – وهو أن المرء لا يتلقطه من شخص آخر مصاب به. ولكن، لسوء الحظ، ليست هذه هي الحال بالنسبة لجميع الكائنات الحية. فشياطين تاسمانيا يمكنها أن تلتقط هذا المرض الخطير من بعضها البعض، وفقاً لموقع “ريبلي”.

وفي حين أن هذا الحيوان معروف للجميع باسم “تاز الزوبعة”، وهو شخصية رسوم متحركة لوحش من سلسلة رسوم “لوني توزنز” الشهيرة، إلا أن هذا الحيوان حقيقي الوجود. وهو بحجم الكلاب الصغيرة، وينتمي إلى الجرابيات سوداء الفراء التي تضم تحتها أيضاً حيوانات الكنغر والكوالا.

وعلى الرغم من أن الحيوانات الأخرى، مثل بلح البحر والمحار والكلاب، يمكنها أن تتناقل الخلايا السرطانية فيما بينها، ليس هناك من مجموعة حيوانية تتأثر بشكل كبير بالسرطان المعدي مثل شياطين تسمانيا. فقد خسرت هذه الحيوانات المهددة بالانقراض 80% من أعدادها بسبب داء “ورم وجه الشيطان”، المعروف باختصار بالـ”دي إف تي دي” .

والأمر يتم على هذا المنوال بطبيعته: لا يعدي البشر بعضهم البعض بالسرطان لأن لكل فرد منهم حمض نووي مختلف. وفي حال حاولت خلية من شخص أن تدخل جسد شخص آخر، فسوف يرفضها الجسد المستضيف سريعاً. ولكن، لسبب ما، لا تتمتع أجساد شياطين تسمانيا بنفس الاستجابة القوية. وهناك أيضاً شيء غريب في الطريقة التي تعمل بها الأورام لديها، مما يجعلها تستطيع أن تتفادي آلية الرفض الجسدية الطبيعية.

ولو كانت هذه الحيوانات مسالمة، لما كان السرطان لينتشر بين أفرادها بشكل سريع. لكنها معروفة بعدائيتها، وباستهدافها وجوه بعضها في القتال، ما يجعلها تقضم أجزاءاً من الأورام التي تدخل أجسامها عبر الجروح. وهناك يقيم الورم الخبيث وينمو بالتحديد.

وقد أصبح الوضع سيئاً جداً إلى درجة أن العلماء اعتقدوا، عند نقطة معينة، أن هذه الحيوانات ستكون انقرضت بالكامل الآن. لكن ذلك تغير على مدى السنوات الأخيرة.

وبينما ما يزال السرطان المعدي يشكل تهديداً رئيسياً، بحيث يمكنه أن يمسح نوعاً كاملاً من المخلوقات عن الوجود، يبدو أن معدلات الإصابة به قد استقرت في الآونة الأخيرة. بحيث أصبحت بعض الشياطين تستطيع مقاومة هذا المرض وأن تعيش مع أورامه لفترة أطول، وقد تمكنت أجسام بعضها حتى من معالجة هذه الأورام في نهاية المطاف. وقد اصبح تمتعها بالقدرة على التعايش مع السرطان يجعلها تعيش فترات أطول وتلد الجراء، بينما تورث الأجيال اللاحقة هذه الخصائص المميزة أيضاً.

وفي كانون الثاني (يناير) من العام الماضي، نشر الباحثون بحثاً في مجلة “المتجمع البيئي الأميركي” يظهر نموذج عودة ومقاومة شياطين تسمانيا. وبالاستناد إلى المحاكاة التي طبقوها، فإن 22% من تصورات المستقبل المحتملة اشتملت تعايش حيوانات الشياطين مع السرطان لـ100 عام أو أكثر، فيما أظهرت 57% من المحاكيات أيضاً أن مرض السرطان سينتهي من الوجود كلياً.

لنأمل إذا أن يقاوم “تاز” حتى النهاية.