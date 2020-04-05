بالنيابة عن الطلاب.. روبوتات تتخرج في جامعة يابانية (صور)

طوكيو – وجدت جامعة يابانية طريقة لإجراء حفل تخرج لٌطلابها بأمان وسط تفشي جائحة فيروس كورونا المستجد “كوفيد – 19″، بعدما لم يستطيعوا الحضور بأنفسهم.

وفقًا لموقع PR Times، عقدت جامعة Business Breakthrough (BBT) اليابانية حفل تخرج لـ 4 طلاب، عن طريق استخدام الروبوتات مكانهم، بدلاً من عقد حفل تخرج افتراضي، في 28 مارس المنصرم، في أحد الفنادق اليابانية في شيودا، طوكيو.

استخدمت هذه الروبوتات الجديدة، التي تطويرها من ANA Holdings، شاشة عرض لكل واحدة منهم تظهر وجوه الأفراد الأربع مع أذرع لاستلام الشهادات بالنيابة عن الخريجين.

ويتم التحكم بالروبوتات “newme” عن بُعد، من خلال لوحة أم، حيث ارتدت الروبوتات عباءات التخرج وتحرك وفق تحكم الطلاب بها عن بُعد للحصول على شهادات التخرج، فيما شارك باقي الخريجين في الحفل عبر برنامج Zoom، حيث تمكنوا من إرسال التعليقات في الوقت الحقيقي للتعبير عن مشاعرهم في الحفل.

وكانت جائحة فيروس كورونا المستجد أصابت 2.617 شخصاً في اليابان، منذ اندلاعها حتى الآن، حيث توفي نحو 63 شخصاً فيما تعافي 514 شخصاً، يأتي ذلك من إجمالي أعداد المصابين في العالم، الذي بلغ نحو 1.056.777 شخصاً حتى الآن.

وتسببت هذه الجائحة في اتخاذ العديد من الإجراءات الاحترازية أو الإجبارية نتيجة تفشيها في عدد من الدول، التي تحولت إلى بؤرة للمرض، منها تعليق الدراسة في المدارس والجامعات وفرض حظر التجول الكلي أو الجزئي وفق حالات الإصابات في كل دولة.