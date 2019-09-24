بالوتيلي يرفع راية التحدي بوجه يوفنتوس

ميلانو – سيشارك المهاجم ماريو بالوتيلي لأول مرة اليوم الثلاثاء مع فريقه بريشيا، بعد انتهاء مدة عقوبته – الإيقاف لمدة 4 مباريات – وستجذب مشاركته الأولى الانتباه في الجولة الخامسة من بطولة الدوري الإيطالي لكرة القدم “السيري آ”.

واضطر النجم الإيطالي -الذي انضم مؤخرا للنادي الصاعد حديثا للسيري آ قادما من فريق مارسيليا – للانتظار لمدة شهر حتى يرتدي قميص فريقه الجديد رسميا، وذلك بسبب إيقافه لمدة 4 مباريات وهي العقوبة التي تحصّل عليها من قبل الاتحاد الفرنسي لكرة القدم العام الماضي بعد تعرضه للطرد ببطاقة حمراء مباشرة خلال مواجهة مونبلييه.

وسيلعب بالوتيلي اليوم أمام جماهيره وضد الفريق المسيطر على بطولة الدوري الإيطالي في آخر 8 أعوام، يوفنتوس، حيث يمثل هذا تحديا كبيرا لبالوتيلي الذي أكد مؤخرا خلال مقابلة أنه في حالة بدنية وفنية عالية.

وسيواجه المهاجم السابق لمانشستر سيتي وميلان وليفربول والبالغ من العمر 29 عاما “السيدة العجوز” الذي بدأ الموسم الحالي بشكل إيجابي بعد تحقيقه 3 انتصارات وتعادلا في “السيري آ”، ولكن حتى هذه اللحظة لم يصل لأفضل مستوياته المعهودة بعد.

وإذا أراد البيانكونيري، بقيادة نجمه البرتغالي كريستيانو رونالدو، مواصلة الضغط على إنتر ميلان متصدر جدول المسابقة برصيد 12 نقطة، فليس أمامه خيار سوى الفوز على بريشيا على ملعب الأخير. (إفي)