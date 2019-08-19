بالوتيلي يعود الى ايطاليا للدفاع عن ألوان فريق مدينته بريشيا

ميلانو – عاد المهاجم “المشاكس” ماريو بالوتيلي الى مدينته للدفاع عن ألوان بريشيا، العائد مجددا الى الدرجة الأولى الإيطالية لكرة القدم، وذلك بحسب ما أعلن الأخير الأحد.

ووقع بالوتيلي “عقدا لعدة أعوام” بحسب ما أفاد بريشيا، الذي أشار الى أنه سيقدم لاعبه الجديد الإثنين، مضيفا: “ماريو يعود الى موطنه، العودة الى إيطاليا بعد غياب 3 أعوام أصبحت ممكنة بفضل تصميم ماريو وحماسه للعودة الى بريشيا، المدينة التي نشأ فيها”.

Balotelli è ufficialmente un nuovo giocatore del Brescia Calciohttps://t.co/ynxjmBiCYk pic.twitter.com/NHvM8o9zAf — Brescia Calcio BSFC (@BresciaOfficial) August 18, 2019

وتابع البيان: “منذ أن كان طفلا، تميز بمهاراته الجسدية والتقنية”، حيث أشارت التقارير الى أن بالوتيلي الذي ولد في صقلية لكن تم تبنيه وتربيته بالقرب من بريشيا، وافق على توقيع عقد لمدة 3 أعوام مع بطل دوري الدرجة الثانية وذلك بعدما افترق عن مرسيليا الفرنسي في حزيران (يونيو) الماضي.

لكن مشاركة بالوتيلي مع بريشيا قد تتأجل لمدة 4 مباريات بسبب الإيقاف، ما يعني بأنه لن يدافع عن قميص فريقه الجديد حتى مباراة 25 أيلول (سبتمبر) المقبل ضد يوفنتوس بطل الدوري في المواسم الثمانية الأخيرة.

وذكرت شبكة “سكاي سبورتس إيطاليا” أن بالوتيلي سيتقاضى 3 ملايين يورو عن الموسم الأول، إضافة الى 3 ملايين أخرى في حال بقي الفريق في الدرجة الأولى، ثم سيحصل على 6 ملايين في كل من الموسمين الآخرين في عقده مع بقاء شرط اللعب في الدرجة الأولى. (أ ف ب)