“بالو ألتو نتوركس”: قادة التقنية يقرون بأهمية تعزيز الأمن الرقمي

دبي – دعا قادة وصانعو قرار في مجال تقنية المعلومات إلى اتخاذ الإجراءات الكفيلة بالحد من احتمالات أن تُستغل أجهزة إنترنت الأشياء لاختراق المنشآت، وفق ما ورد في تقرير حديث حول الممارسات المتبعة في أمن إنترنت الأشياء.

وتتصل بعض أنواع الأجهزة الذكية بالشبكات المؤسسية بانتظام، وتتراوح هذه الأجهزة بين أجهزة مراقبة القلب المزروعة في المرضى، والسيارات المتصلة بالإنترنت، وحتى الدمى وبعض الألعاب وغيرها.

وأظهر تقرير أعدته شركة الأبحاث التقنية “فانسون بورن” بتكليف من شركة “بالو ألتو نتوركس”، إحدى أبرز الشركات العالمية العاملة في مجال الأمن الرقمي، ارتفاعا كبيرا في أعداد أجهزة إنترنت الأشياء المتصلة بالشبكات المؤسسية خلال العام الماضي.

وأوضح التقرير، الذي استند على دراسة استقصائية شملت آراء 1.350 من صانعي القرار التقني في 14 دولة موزعة بين آسيا وأوروبا والشرق الأوسط وأميركا الشمالية، أن تلك الأجهزة المتصلة قد تضم علب النفايات والمصابيح الكهربائية ومحطات تعقيم الأيدي.

لكن أكثر من نصف الذين شملهم الاستطلاع أشاروا إلى وجود حاجة إلى التغيير؛ فقال 41 بالمائة منهم إنهم بحاجة إلى إجراء الكثير من التحسينات على الطريقة التي يتعاملون بها مع أمن إنترنت الأشياء، في حين اعتبر 17 بالمائة أن هناك حاجة إلى تنفيذ “إصلاح شامل”.

وقال تانر جونسون كبير محللي الأمن الرقمي في “أومديا”، في تعليقه على نتائج التقرير، إن الشبكات التقليدية “غير مجهزة للتعامل مع الإقبال الكبير على أجهزة إنترنت الأشياء”، داعيا إلى التأسيس لمعايير خاصة بما أسماها “سلوكيات الأجهزة”، من شأنها السماح بتفعيل السياسات الجديدة الموصى بها للمساعدة في إيقاف الأنشطة التخريبية التي تستغل تلك الأجهزة في النفاذ غير المشروع إلى الشبكات المؤسسية لغايات خبيثة. وأضاف: “يمكن من خلال هذا النهج إطلاق تنبيه في النظام إذا وجد مثلا أن منظم الحرارة المتصل بالشبكة بدأ في إرسال كميات كبيرة من البيانات إلى موقع خارجي غير مألوف”.