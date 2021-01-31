“بالو نتوركس” نطاق حماية أجهزة إنترنت الأشياء ليشمل الأجهزة الطبية



دبي- أعلنت شركة بالو ألتو نتوركس (المسجلة في بورصة نيويورك تحت الرمز PANW) اليوم عن إطلاق حلها الأكثر شمولاً، والخاص بحماية أجهزة إنترنت الأشياء ضمن قطاع الرعاية الصحية. ويتيح الحل المقدم من بالو ألتو نتوركس لحماية أجهزة إنترنت الأشياء تبسيط عمليات حماية أجهزة إنترنت الأشياء الطبية IoMT من خلال عمليات الوقاية والمتابعة والإنفاذ المدعومة بتقنيات التعلم الآلي، بالإضافة إلى تقديم هذا الحل لمعلومات متعمقة وهامة حول أجهزة الرعاية الصحية ونقاط الضعف القابلة للاختراق في هذه الأجهزة. وهذا ما يساعد في تحسين مستويات حماية البيانات والتأكد من سلامة المرضى، فضلاً عن تلبية احتياجات فرق تكنولوجيا المعلومات وفرق الهندسة الطبية الحيوية.

وعلى الرغم من إطلاق إنترنت الأشياء العنان لمجموعة واسعة من الخدمات الجديدة والمبتكرة عبر مختلف القطاعات، إلا أنها أدت أيضاً إلى ظهور مخاطر جديدة على مستوى الأمن السيبراني. وهذا ينطبق على مجال الرعاية الصحية بشكل خاص. فوفقاً لتقرير جديد صدر عن الوحدة 42 التابعة لشركة بالو ألتو نتوركس، فإن 83 % من أجهزة التصوير الطبي باتت تعمل على أنظمة تشغيل غير مدعومة، ما يعني أنها باتت أدوات محتملة يمكن للمهاجمين استخدامها لتنفيذ هجماتهم. ويمكن أن تؤدي مثل هذه الهجمات على الأجهزة الطبية إلى تعطيل جودة الرعاية الصحية المقدمة والسماح للمهاجمين بسرقة بيانات المرضى السرية.