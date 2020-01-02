بانوراما الأردن: أحداث وقرارات في عام 2019 – فيديو

حمزة دعنا

عمان- شهد الاردن خلال العام الماضي العديد من الاحداث والقرارت التي شغلت الرأي العام المحلي في مجالات عديدة، لتقوم “الغد” بعرض تلك الاحداث وفق التسلسل الزمني لحدوثها.

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الحكومة تستقبل العام 2019 بحصولها على أكبر قرض من البنك الدولي في تاريخها بقيمة 1.2 مليار دولار لسداد ديون قدريمة وسط احتجاجات تطالب بفك الارتباط مع صندوق النقد والبنك الدولي

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تفجير صوامع العقبة في الميناء القديم

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بدء مئات من الشباب الاردنيين العاطلين عن العمل من المحافظات بالزحف نحو العاصمة للمطالبة بفرص عمل اذ خرجت المسيرات سيرا على الاقدام من اربد والمفرق وعجلون ولواء ذيبان والطفيلة والكرك والزرقاء ومعان والعقبة احتجاجا على ما أسموه تدوير

وتوريث المناصب

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التعديل الثاني على حكومة عمر الرزاز

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صدور الارادة الملكية بالموافقة على قانون العفو العام للجرائم والمخالفات

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تعيين شباب في وزارة العدل برواتب فلكية دون الخضوع لتنافسية ديوان الخدمة وهي الجهة المعنية في التوظيف

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الإعلان عن وفاة 4 أردنيين وإصابة ثمانية بهجوم ارهابي نفذه عنصر من اليمين المتطرف المسيحي على مسجد في نيوزيلندا

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من الزرقاء: الملك يجدد التأكيد على موقفه الثابت من القدس التي يعتبرها خطا أحمر.

وبعد تصريحات الملك خرج الاف في مسيرة حاشدة في وسط العاصمة لدعم الموقف الملكي

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مجلس النواب يشهد جلسة ساخنة حول اتفاقية الغاز مع الاحتلال ما دفع الحكومة لارسال الاتفاقية الى المحكمة الدستورية، التي بتت في أن الاتفاقية -الموقعة بين شركة الكهرباء الوطنية وشركة نوبل إنرجي- نافذة دون موافقة مجلس الأمة

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الحكومة تتخذ جملة من القرارات لامتصاص الشارع قبل شهر رمضان، دعوة البنوك لتأجيل سداد قروض، التعهد بعدم قطع التيار الكهربائي، واشتراكات المياه لغير المسددين، وتثبيت أسعار المشتقات النفطية، وإنشاء أسواق شعبية للتخفيف من ارتفاع أسعار السلع وخصوصا الخضراوت.

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وفاة القيادي بجماعة الإخوان المسلمين الدكتور عبد اللطيف عربيات اثناء ادائه الصلاة الجمعة في مسجد ام العلا بضاحية الرشيد

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التعديل الثالث على حكومة عمر الرزاز

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احتفل الاردن بالذكرى العشرين لجلوس الملك عبد الله الثاني على العرش

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أثار مسلسل “جن” الأردني من إنتاج شبكة “Netflix” العالمية غضبا واسعا في الشارع المحلي نظرا لوجود مشاهد إباحية وألفاظ منافية للآداب بحسب ناشطين.

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اعتداء عمال شركة المقاولون المتحدون CCC في كازاخستان على مهندسين أردنيين وطالب مواطنون أردنيون وسياسيون بمحاسبة المعتدين

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الذكرى العاشرة لتسمية الامير حسين بن عبد الله ولياً للعهد

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أعلنت الحكومة رسميا حظر لعبة “ببجي” القتالية الشهيرة ما أثار حالة من الاستياء بين النشطاء على مواقع التواصل بسبب القرار لتعود لاتحاتها بعد حوالي شهر

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مجلس النواب قانون للأمن السيبراني الذي ترى الحكومة أنه ضروري لحماية البلاد من الهجمات الإلكترونية

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أثارت صور ومقاطع فيديو نشرت على شبكات التواصل لسياح يهود يؤدون صلوات تلمودية غضبا وسط مطالب بفتح تحقيق حول وصول الإسرائيليين إلى مقام النبي هارون، الذي يقع على قمة مرتفعة في أحد جبال البتراء

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انشغل الرأي العام الأردني في هذا الشهر بسلسلة جرائم وحوادث وقع جزء منها أمام نوادٍ ليلية في العاصمة، كان آخرها إطلاق النار على صاحب ملهى ليلي من قبل أحد أصحاب الأسبقيات

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شهدت مدينة الرمثا احتجاجات واسعة على أثر قرار لمجلس الوزراء بتحديد كمية السجائر التي يسمح للمسافر من معبر جابر في محاولة من الحكومة لتعويض خسائرها من السجائر المهربة

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صقور النشامى لكرة السلة يتأهلون لنهائيات كأس العالم للمرة الثانية في تاريخه

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بداية أطول إضراب في تاريخ الأردن إضراب المعلمين للمطالبة بتحسين أوضاعهم المعيشية وصرف علاوة مهنية بنسبة 50% والذي انتهى بعد شهر

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الرزاز يطلق أربعة محاور ضمن ما أسماه حزمة إجراءات تستهدف تنشيط الاقتصاد الوطني وتحفيز الاستثمار في محاولة لإنقاذ الاقتصاد

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حرس الحدود يعتقل متسللا إسرائيلياً ومواطنون يطالبون بصفقة تبادل أسرى

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إضراب لموظفي الانروا ينتهي باستجابة سريعة لمطالبهم

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الافراج عن الاسيرين هبة اللبدي وعبد الرحمن مرعي بعد أن خاضت اللبدي إضرابا عن الطعام بينما يعاني مرعي من مرض السرطان في ظل نقص الرعاية الصحية

وصادف في نفس اليوم إصابة ثمانية أشخاص بينهم ثلاثة سياح مكسيكيين وسائحة سويسرية نتيجة تعرضهم لعملية طعن في مدينة جرش الأثرية على يد شخص تمكنت القوى الأمنية من توقيفه

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التعديل الرابع على حكومة عمر الرزاز

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أعلن الملك عبد الله الثاني رسميا انتهاء العمل بالملحقين الخاصين بمنطقتي الباقورة والغمر مع الاحتلال وأغلق الأردن البوابات التي كان يستخدمها المزارعون للعبور في وجههم ليطوي الاردن ملفا شغل الرأي العام طويلا

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وفاة 13 مزارعا باكستانيا في الأردن بحريق أتى على منزلهم في الأغوار الجنوبية

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تكفيل مدير عام الجمارك الاسبق وضاح الحمود الموقوف على خلفية قضية الدخان

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مجلس النواب يرفع الحصانة عن الوزيرين السابقين سامي هلسة وطاهر الشخشير ويرفض رفعها عن النائبين صداح الحباشنة وغازي الهواملة

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الملك يوجه الحكومة بالسير الفوري بدمج الدرك والدفاع المدني ضمن مديرية الأمن العام

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الحكومة تعلن تخطي الدين العام حاجز الـ30 مليار دينار

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9 وفيات وإصابة حوالي 300 شخص بانفلونزا الخنازير