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بانيغا يودع إشبيلية بالدموع ويصفه بأنه “أهم ناد” في حياته

منذ ساعتين

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إشبيلية – ودع لاعب الوسط الأرجنتيني إيفر بانيغا، الذي حصد اللقب الثالث لبطولة الدوري الأوروبي في 21 أغسطس/آب الماضي في مباراته الأخيرة مع فريق إشبيلية، الجمعة، وسط الدموع الفريق الذي وصفه بـ”الأهم” في حياته خلال حدث تم تنظيمه عن بعد من قبل النادي الذي شارك اللاعب معه على مدار خمسة مواسم.

وأكد بانيغا أنه داخل إشبيلية “نما كلاعب وبالأخص كشخص” وأن كل مباراة من الـ238 التي خاضها بقميص الفريق كانت “تستحق العناء” لأنه كان يدافع عن “أهم فريق في حياته” والذي حقق معه ثلاثة بطولات للدوري الأوروبي (2015 و2016 و2020) منذ انضمامه للفريق في موسم 2014-2015.

وأضاف اللاعب أنه طوال فترة تواجده في النادي كان يُعامل بشكل رائع والجماهير دائما ما أظهرت له “الحب والاحترام”.

وصرح اللاعب “أشكر مونتشي ورئيس النادي على ضمي لصفوف الفريق. أشعر أن إشبيلية تعامل معي بشكل جيد للغاية. أرى أنني أعطيت له كل ما لدي. لقد سنحت فرصة جيدة للغاية لي ولعائلتي ولذا اتخذت قرار الرحيل. هذا النادي يعطيك الكثير من الحب ويعلمك الكثير من القيم”.

يذكر أن بانيجا انضم لنادي الشباب السعودي بعقد يمتد حتى عام 2023 وكان قد أنهى الاتفاق معه منذ يناير/كانون ثان الماضي. – (إفي).

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