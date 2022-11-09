بان كي مون يشارك في قمة المجلس العالمي للسفر والسياحة

المجلس العالمي للسفر والسياحة (WTTC) يعلن مشاركة بان كي مون، الأمين العام السابق للأمم المتحدة كأول متحدث رئيسي في قمّته العالمية

بان كي مون هو أول متحدث رئيسي يُعلَن عن مشاركته في القمّة العالمية الثانية والعشرين التي ستقام في المملكة العربية السعودية

لندن، المملكة المتحدة: كشف المجلس العالمي للسفر والسياحة (WTTC ) عن مشاركة بان كي مون كأول متحدث رئيسي في قمّته العالمية المقبلة في المملكة العربية السعودية، والتي ستنعقد في الفترة ما بين 28 نوفمبر و1 ديسمبر.

وكان بان كي مون قد شغل منصب الأمين العام للأمم المتحدة من عام 2007 وحتى 2016، كثامن أمين عام يشغل هذا المنصب. وخلال تلك الفترة، دعم بان كي مون قضايا التنمية المستدامة ومكافحة التغير المناخي والمساواة بين الجنسين كأولوياتٍ لأجندة الأمم المتحدة.

كما شغل بان كي مون منصب وزير خارجية كوريا الجنوبية من عام 2004 وحتى 2006، ويشغل الآن منصب نائب رئيس مجموعة “القادة الكبار”.

وسيتقدّم بان كي مون نخبةً من قادة قطاع السفر والسياحة، الذين سيلتقون بممثلين حكوميين رفيعي المستوى من جميع أنحاء العالم، وذلك لمواءمة الجهود التي تدعم تعافي القطاع وتجعله قطاعًا أكثر أمانًا ومرونة وشمولية واستدامة.

وستنعقد القمة العالمية المرتقبة للمجلس العالمي للسفر والسياحة في الرياض عاصمة المملكة العربية السعودية، في الفترة من 28 نوفمبر إلى 1 ديسمبر، ويُتوقع لها تأثيرًا كبيرًا على القطاع.

وقالت جوليا سيمبسون، الرئيس والمدير التنفيذي للمجلس العالمي للسفر والسياحة: “قضى بان كي مون حياته المهنية الحافلة في مجال الخدمة العامة، داعيًا إلى التعاون الدولي والسلام وداعمًا للتنمية المستدامة”.

وعن تأكيد مشاركته، قالت: “إنه لمن دواعي سرورنا أن يتم تأكيد مشاركته كمتحدّث ملهم في قمتنا العالمية في الرياض”.

كما أضافت: “ستجمع فعاليتنا العديد من الشخصيات البارزة وذات التأثير في قطاع السفر والسياحة على مستوى العالم، لمناقشة مستقبل القطاع وحمايته على المدى الطويل، والذي يعتبر أمرًا بالغ الأهمية لما له من تأثير على الاقتصاد وتوفير الوظائف في جميع أنحاء العالم”.