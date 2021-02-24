باو غاسول يعود الى صفوف برشلونة بعد غياب 20 عاما

مدريد – سيعود لاعب الارتكاز الاسباني المخضرم باو غاسول (40 عاما) الى صفوف برشلونة الذي شهد انطلاقته قبل 20 عاما، وذلك حتى نهاية الموسم الحالي كما أعلن اللاعب والنادي الكاتالوني.

واصدر برشلونة بيانا أكد فيه بان “باو غاسول يعود الى برشلونة وسيبقى حتى 30 حزيران/يونيو 2021”.

اما اللاعب، فقال في حسابه على تويتر “انا سعيد جدا للعودة الى منزلي والانخراط بصفوف فريق برشلونة لكرة السلة قريبا جدا. اريد وضع خبرتي بتصرف النادي في هذه الفترة الحاسمة من الموسم”.

وكشفت الصحف الاسبانية، بان برشلونة الذي كان يبحث عن لاعب ارتكاز طوال الصيف الماضي، تابع تعافي غاسول الفارع الطول (216 سنتم) من كسر في ساقه ابعده عن الملاعب لنحو عامين قبل ان يعرض عليه الانضمام الى صفوفه.

وسيلعب غاسول باشراف المدرب الليتواني ساروناس ياسيكيفيسيوس الذي سبق له اللعب تحت قيادته مطلع الالفية، كما سينضم الى نيكولا ميروتيتش الذي لعب معه في صفوف شيكاغو بولز وميلووكي باكس في الدوري الاميركي للمحترفين.

ويستطيع غاسول خوض الدوري الاوروبي في صفوف برشلونة في حال تم تسجيله قبل 24 شباط/فبراير الحالي.

وكان غاسول افضل لاعب اسباني في التاريخ، انضم الى برشلونة بعمر السادسة عشرة عام 1996 قبل ان يتركه عام 2001 لينضم الى صفوف ممفيس غريزليز في الدوري الاميركي.

وأمضى في صفوفه 7 سنوات، انتقل بعدها الى لوس انجليس ليكرز (2008-2014) حيث لعب الى جانب الاسطورة الراحل كوبي براينت وتوج بطلا معه عامي 2009 و2010، وثم مع سان انتونيو سبيرز (2016-2019) وميلووكي باكس لعام واحد عام 2019. (أ ف ب)