بايدن أثبت أن بن غبير قد يكون أفضل

هآرتس

عودة بشارات

جو بايدن هو في الحقيقة شخص راشد. ولكن رغم الإشارات القبيحة، بروحية دونالد ترامب، التي نثرت هنا وهناك عن النعس الزائد أو حتى عن براعم الشيخوخة، فإن رئيس الدولة العظمى يدرك جيدا كيف تسير الأمور وما هو دوره في المسرحية. لقد رأينا هذا بالصورة التي رد بها على فلادمير بوتين وعلى الغزو الروسي لأوكرانيا. وخلافا لذلك رأينا هذا أيضا عندما وطأت قدميه أرض مطار بن غوريون.

حقيقة أنه طوال الزيارة اعتبرت إسرائيل في نظر بايدن كدولة واقعة تحت احتلال فلسطيني وحشي وتحارب ببسالة من أجل حريتها، ليست وليدة انقطاع عن الواقع، وكذلك للوهلة الأولى الحديث يدور عن صورة واقع مشوه في جوهره. أيضا وليس حقيقة أن دموعا ظهرت في عيون بايدن عندما أقسم بالحفاظ على أمنها، وأيضا ليس عندما نقل الرسالة المنقولة من أميركا لإسرائيل منذ عشرات السنين، بصورة منفصلة عما يحدث في الواقع نفسه، التي تقول: “إذا كانت الجدة أميركا موجودة فيمكن للطفلة إسرائيل أن تنام بهدوء”. لا وألف لا. بايدن غير مقطوع عن الواقع وغير نعسان وبالتأكيد لم يصل إلى الشيخوخة. هو بالتحديد يمثل جيدا الدولة التي يترأسها، الولايات المتحدة، بعلمائها ومفكريها وسياسييها وبالمراسلين الذين يعملون فيها و”اوبيك” ومنظمات حقوق الإنسان الموجودة فيها.

فعليا، كل أميركا هي مصدر العبثية. كل أميركا ما تزال تتعامل مع إسرائيل كطفلة بحاجة إلى المزيد من مليارات الدولارات كي ترسخ أمنها؛ طفلة بحاجة مرة تلو الأخرى إلى المزيد من طقوس أداء القسم التافهة بأن “هذا لن يتكرر مرة أخرى”، وفي الوقت نفسه جيشها يسحق تحت نعاله شعب كامل.

“هذا لن يتكرر مرة أخرى”، في الوقت الذي فيه الدنس يغرق الجبال والوديان. “هذا لن يتكرر مرة أخرى” في الوقت الذي فيه السلاح الأميركي يملأ المخازن، ليس من أجل تحرير اليهود من القمع، بل من أجل تعزيز الحصار والاحتلال الإسرائيلي على الشعب الفلسطيني.

أميركا تأتي إلى إسرائيل بمليارات الدولارات كل سنة، هكذا الأمر على مدى عشرات السنين. وماذا بالنسبة للفلسطينيين، ملايين الناس المحاصرين والواقعين تحت الاحتلال؟. نعم، هي ترمي لهم 316 مليون دولار لصالح وكالة غوث اللاجئين والمستشفيات الفلسطينية، أيضا جزء كبير من هذا المبلغ هو أموال عربية للإمارات. هذه إذا هي مسطرة الاخلاق للجدة أميركا: للمحتل تعطي المليارات وللواقع تحت الاحتلال ترمي 300 أغورة. “هذا لن يتكرر أبدا”، وإسرائيل الجميلة وأحفاد المكابيين فيها يدخلون إلى كل مكان في الدول القريبة والبعيدة، ويبيعون السلاح لكل من يدفع أكثر، وغير مهم كم يجبي من الضحايا.

في موضوع مختلف كما يبدو، لكن في الحقيقة في الموضوع نفسه حقا، يتساءل أحدهم في تويتر: “في المرة المقبلة التي سيهبط فيها الرئيس الأميركي هنا يمكنه الالتقاء مع سموتريتش كوزير للعدل ومع بن غبير كوزير للأمن الداخلي ومع آفي معوز كوزير للأديان. هل ما يزال هناك أحد يفكر بعدم الذهاب للتصويت؟”. أنا، إزاء هذا المنشور المرعب، فجأة أبحرت في التفكير وتساءلت ما الذي سيحدث إذا تحقق سيناريو الرعب هذا. في وسط هذه الكآبة نزلت علي استنارة: ربما سيناريو الرعب هذا هو المدخل للخلاص. حيث أن كل العالم الجميل يعانق السجانين الإسرائيليين اللطيفين الذين يحبسون ملايين الفلسطينيين. إذا ربما، من يعرف، إذا قمنا بتغيير السجانين اللطيفين بسجانين قبيحين فسيتوقف تيار التعاطف ويبدأون في الإدراك بأنه يجدر بهم أن يسحبوا أيديهم من هذا الدنس.

“طنجرة ولقت غطاها”، يقول المثل العربي. وطنجرة الاحتلال لا يناسبها أكثر من أشخاص قبيحين مثل ايتمار بن غبير وبتسلئيل سموتريتش. ولا يناسبها أشخاص لطفاء مثل يئير لبيد. ربما بهذا سنبطل السحر من على صديقنا جو بايدن، وسيعود إلى رشده ويتوقف عن ضخ المليارات، وأيضا سيوقف دعمه لماكينة الاحتلال.