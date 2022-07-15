بايدن: لن نترك فراغا في الشرق الأوسط لتشغله روسيا والصين

قال الرئيس الأميركي جو بايدن، الجمعة في كلمة ألقاها من جدة حيث يقوم بزيارة تستمر حتى السبت، إنه أجرى مباحثات مهمة مع العاهل السعودي الملك سلمان وولي العهد الأمير محمد بن سلمان.

وأعلن بايدن أن قوات حفظ السلام في تيران وصنافير ستغادر مواقعها، مما سيساهم في تطوير هذه المنطقة للسياحة.

وشدد بايدن على أن “السعودية ساهمت في تثبيت ودعم الهدنة في اليمن” التي ترعاها الأمم المتحدة.

وأكد الرئيس الأميركي أنه بحث مع القيادة السعودية “الاحتياجات الأمنية والعسكرية للسعودية لمواجهة التهديدات”، كما ناقش معها “ملف أمن الطاقة”، مضيفا أنه أنهى الاتفاق على ربط شبكة الكهرباء العراقية بشبكة دول مجلس التعاون الخليجي عبر الكويت والسعودية.

كما كشف عن اتفاق الطرفين “على شراكات بشأن تقنية انترنت الجيل الخامس 5G “.

وأكد بايدن أنه لن يترك فراغا في الشرق الأوسط لتشغله روسيا والصين.

وكان بايدن قد التقى الجمعة في جدة العاهل السعودي الملك سلمان وولي العهد الأمير محمد بن سلمان، في بداية زيارة محورية لمناقشة قضايا الطاقة والسياسة والعلاقات بين الخليج وواشنطن.

وقد استقبله ولي العهد في قصر السلام في جدة حيث أجريا جلسة مباحثات ثنائية.