بايدن: أميركا ستستقبل 125 ألف مهاجر سنويا مقابل 15 ألفا حاليا

واشنطن- أعلن الرئيس الأميركي جو بايدن الخميس نيته مضاعفة عدد المهاجرين الذين تستقبلهم الولايات المتحدة سنوياً بثماني مرات، مقارنةً بالقيود التي فرضها دونالد ترامب في نهاية عهده.

وتماشياً مع وعود حملته الانتخابية، حدد الرئيس الجديد بـ125 ألفاً عدد المهاجرين الذين يمكن قبولهم في إطار برنامج إعادة التوطين، مقابل 15 ألفاً في السنة المالية الحالية.

وقال بايدن إن حرب اليمن يجب أن تنتهي، معلنا إنهاء كل الدعم الأميركي للعمليات الهجومية في الحرب في اليمن، بما في ذلك مبيعات الأسلحة ذات الصلة.

وأضاف “نعزز جهودنا الدبلوماسية لإنهاء الحرب في اليمن، وهي حرب أنشأت كارثة إنسانية واستراتيجية”، مشددا على أن “هذه الحرب يجب أن تنتهي”.

وتابع “تأكيداً على تصميمنا، فإننا ننهي كل الدعم الأميركي للعمليات الهجومية في الحرب في اليمن، بما في ذلك مبيعات الأسلحة”.

وأكد خلال خطاب بشأن السياسة الخارجية لبلاده، أن الولايات المتحدة ستواصل دعم السعودية ومساعدتها في الدفاع عن سيادتها وأراضيها.

وقال إن القيادة الأميركية يجب أن تكون في مواجهة الأنظمة الديكتاتورية، وتواجه المنافسة من الصين والعمل الروسي لإحلال الخلل على مستوى الديمقراطية. (وكالات)