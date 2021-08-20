بايدن: أي تهديد في أفغانستان سنرد عليه بقوة

واشنطن- قال الرئيس الأميركي، جو بايدن، الجمعة، إن التواصل جار بشكل مستمر مع حركة طالبان، من أجل ضمان سلامة وصول المدنيين إلى مطار العاصمة كابل، مشددا على أنه سيتم فرض شروط على الحركة حتى تنال اعتراف واشنطن.

وأضاف بايدن، في مؤتمر صحفي بالعاصمة واشنطن، إنه أجرى مباحثات بشأن الوضع في أفغانستان مع مستشار الأمن القومي وقادة الجيش الأميركي.

وشدد الرئيس الأميركي، على أن أي تهديد من جانب حركة طالبان في أفغانستان، سترد عليه الولايات المتحدة بكل قوة.

وفيما يتعلق بعمليات الإجلاء، أوضح أن بلاده تمكنت من استئنافها بعد توقفها لوقت قصير، قائلا إنه لم تصل أي تقارير عن عدم تمكين أميركيين من الوصول إلى المطار.

وأردف بايدن أن الجسر الجوي الذي أقيم مع أفغانستان، مؤخرا، من أجل عمليات الإجلاء، بعد سيطرة حركة طالبان على العاصمة كابل، هو الأكبر في تاريخ الولايات المتحدة.

وتابع: “سنضغط دوليا على طالبان حتى تلتزم بتعهداتها تجاه الأفغان. الأسبوع الماضي كان يفطر القلوب، لأنه أظهر يأسا وحزنا. نحن نفهم أنهم مرعوبون، والكل يشعر بذلك الألم الإنساني”.

وأضاف أن هناك مهمة متبقية، حاليا، في ظل وجود 6 آلاف من قوات النخبة الأميركية في مطار كابل، قائلا: “أرواحهم على المحك، من أجل إنقاذ أميركيين أو حلفاء من الأفغان، سنقدم كل المساعدة من أجل أداء مهمتهم”.-وكالات