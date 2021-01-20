بايدن: الديمقراطية انتصرت – فيديو

واشنطن- قال الرئيس الأميركي الجديد جو بايدن خلال مراسم تنصيبه اليوم الأربعاء إن “هذا هو يوم أميركا والديمقراطية”.

وأكد أن “أميركا اختبرت مراراً وانتصرت على كل التحديات.. تعلمنا أن الديمقراطية ثمينة وهي اليوم انتصرت”، مضيفاً: “نحتفل بالانتقال السلمي للسلطة بعيداً عن الانقسام”.

وشدد على أن “أميركا لديها الكثير لتفعله هذا الشتاء المهلك والكثير لتصلحه والكثير لتسترده.. ما زال أمامنا الكثير من العمل الذي سنقوم به.. جائحة كورونا كلفت أميركا آلاف الأرواح”.

وكرر بايدن دعواته لتوحيد الأميركيين قائلاً: “سنعمل على توحيد أمتنا وشعبنا.. سنتصدى للغضب والتطرف بالوحدة.. بالوحدة يمكننا أن نصحح الأخطاء”، معتبراً أنه “يتعين علينا مواجهة صعود دعاة تفوق العرق الأبيض والإرهاب المحلي”.

وتابع: “يمكننا أن نوحد أميركا ونجعلها قوية مجدداً. لا يمكن تخفيف التوتر دون تحقيق الوحدة. الوحدة هي الطريق للمضي قدماً ولن نفشل أبداً”.

وتابع بايدن: “سأكون رئيسا لكل الأميركيين”، داعياً إلى “بداية جديدة بعد الانقسام الحاد.. يجب إنهاء هذه الحرب غير المتحضرة بين الحزبين.. العالم يراقب الولايات المتحدة اليوم”.- العربية