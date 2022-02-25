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بايدن: بوتن فشل بتقسيم الغرب.. وسندافع عن كل شبر من أراضي النيتو

10:48 م2022-02-25
الرئيس الأميركي جو بايدن - (أرشيفية)
الرئيس الأميركي جو بايدن - (أرشيفية)

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واشنطن- قال الرئيس الأميركي جو بايدن ،الجمعة، ان الرئيس الروسي فلاديمير بوتن فشل في تحقيق هدفه بتقسيم الغرب.
واضاف بايدين في بيان، ان الولايات المتحدة ستدافع عن كل شبر من أراضي النيتو والتزامنا بالمادة الخامسة للحلف صارم.
وشدد بايدن على ان سنحمي كل شبر من أراضي الدول المشاركة في حلف شمال الأطلسي.
وأمر الرئيس الأميركي بنشر مزيد من القوات الأميركية في أوروبا دعما لحلفاء.
وقال البيت الأبيض ان واشنطن ستحذو حذو الأوروبيين وستفرض عقوبات على بوتن ولافروف، مضيفا ان سنواصل تقدم المساعدات لأوكرانيا.

10:48 م2022-02-25
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