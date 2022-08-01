بايدن: تم قتل زعيم تنظيم القاعدة أيمن الظواهري

أعلن الرئيس الأميركي جو بايدن مقتل زعيم تنظيم القاعدة أيمن الظواهري في غارة بكابل، مشيراً إلى أن العدالة أخذت مجراها.

وأوضح ان الظواهري مسؤول عن عمليات إرهابية استهدفت اميركا، وشارك في عملية 11 سبتمبر في نيويورك.

كما قال إن بلاده ستواصل ملاحقة الإرهابيين حيثما وجدوا وتقتلهم.

وأضاف أن عملية اغتيال الظواهري تمت بدقة عالية، لافتاً إلى أنه وافق على عملية قتل الظواهري لدوره في عمليات إرهابية ضد بلاده.

كذلك أشار إلى أن بلاده لن تسمح لأفغانستان أن تكون ملاذا للإرهابيين، وستواصل ملاحقة الإرهابيين ومراقبة تنظيم القاعدة في أفغانستان.

وقال إن واشنطن ستواصل استهداف القاعدة في أفغانستان.