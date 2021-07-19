بايدن خلال لقائه الملك: سنواصل تعزيز التعاون مع الأردن – فيديو

عمان-الغد- بدأ جلالة الملك عبدالله الثاني لقائه مع الرئيس الأميركي جو بايدن في المكتب البيضاوي في البيت الأبيض بواشنطن، لإجراء مباحثات موسعة.

وقال بايدن خلال لقائه الملك إن “واشنطن ستواصل تعزيز التعاون مع الأردن”، مضيفا أن “الولايات المتحدة ستقف دوما إلى جانب الأردن، ونتطلع قدما لمساعدتكم في مواجهة التحديات.

وقال جلالته، نشكر الدعم الأميركي للأردن خلال جائحة كورونا.

وأشار جلالته إلى أن مختلف الدول تواجه تحديات كبيرة ويجب العمل معا لمواجهتها.

ووصل الملك وجلالة الملكة رانيا العبدالله وسمو الأمير الحسين بن عبدالله الثاني، ولي العهد، الاثنين، إلى البيت الأبيض في زيارته الرسمية للعاصمة الأميركية واشنطن.