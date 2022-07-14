بايدن: دمج “إسرائيل” في المنطقة هدف أساسي

كشف الرئيس الأميركي جو بايدن عن سبب توجهي إلى السعودية، مؤكدا أن موقفه بشأن مقتل الصحافي السعودي جمال الخاشقجي “كان واضحا لا لبس فيه، وسبب توجهي إلى السعودية أوسع من مسألة الحديث عن حقوق الإنسان”.

وفي مؤتمر صحافي مشترك بعد التوقيع على “إعلان القدس” للشراكة الاستراتيجية بين الولايات المتحدة و”إسرائيل”، قال بايدن: “لا اهدأ عن الحديث عن حقوق الإنسان (عن خاشقجي)، لكن سبب توجهي للسعودية أوسع من ذلك، وهو للترويج للمصالح الأميركية التي كنا على خطأ بالتراجع عنها في الشرق الأوسط”.

وشدد على أن “دمج “إسرائيل” في المنطقة والسلام بينها وبين دول المنطقة هدف أساسي، ويوم غد سأكون أول رئيس ورئيس أميركي يسافر مباشرة من تل أبيب إلى جدة وسأحمل الفرص للسلام والاستقرار الذي يمكن أن يتحقق في المنطقة”.

وأضاف: “”إسرائيل” يجب أن تبقى دولة يهودية مع ضمانات أمنية”، معتبرا أن الـ”أفضل حل الدولتين لشعبين وأن تحترم الحقوق المتبادلة لكلا الشعبين، وهذا يساهم في الأمن للشعبين على المدى البعيد”. (RT)