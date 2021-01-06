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بايدن: ديمقراطيتنا تخضع لهجوم غير مسبوق

منذ 35 دقيقة
الرئيس الأميركي المنتخب جو بايدن

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واشنطن- دعا الرئيس الأميركي المنتخب جو بايدن، الأربعاء، الرئيس المنتهية ولايته دونالد ترامب إلى الظهور في التلفزيون والمطالبة بوقف الاحتجاجات.

وقال بايدن، في كلمة متلفزة موجهة للأميركيين: “كلكم رأيتم ما حدث. ديمقراطيتنا تخضع لهجوم غير مسبوق. لم نشهد هذا في التاريخ المعاصر. نحن دولة الحريات”.

وأضاف “هذا هجوم على قيمنا الديمقراطية، التي لا نتنازل عليها. مشاهد الفوضى في الكابيتول لا تعكس الأميركي الحقيقي، لا تعكس من نكون كأميركيين”.

وتابع: “ما نراه هو مجموعة ضيقة من المتطرفين، هذه فوضى وغياب للنظام”. وكالات

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