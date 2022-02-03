زعيم داعش يفجر نفسه في عملية أميركية

أعلن الرئيس الأميركي جو بايدن أن الجيش الأميركي “أزال من ساحة المعركة” زعيم تنظيم داعش أبا ابراهيم الهاشمي القريشي خلال عملية جرت في شمال سوريا ليل الأربعاء الخميس.

وأشار بايدن إلى أن جميع الجنود الأميركيين سالمون، معلنا أنه سيتوجه بكلمة إلى الشعب الأميركي لاحقا خلال النهار.

وأكد مسؤول كبير في البيت الأبيض أن زعيم التنظيم قتل عندما فجّر نفسه أثناء عملية نفّذتها قوات أميركية خاصة في سوريا ليل الأربعاء إلى الخميس.



وأفاد المصدر “في بداية العملية، فجّر الهدف الإرهابي قنبلة قتلته وأفراد عائلته وبينهم نساء وأطفال”.