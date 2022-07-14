بايدن: سأواصل العمل من أجل السلام الدائم

قال الرئيس الأميركي جو بايدن، الخميس، إنّ حل الدولتين هو أفضل سبيل لحل الصراع بين الفلسطينيين والإسرائيليين.

وأضاف بايدن خلال مؤتمر صحفي مشترك مع رئيس الوزراء الإسرائيلي يائير لابيد، بعد توقيعهما “إعلان القدس” “سأواصل العمل من أجل سلام دائم بين الفلسطينيين والإسرائيليين”.

ولفت إلى أنه “لن ننتظر إلى الأبد ردا من إيران بخصوص المحادثات النووية”.

وأشار، إلى أن إسرائيل ينبغي أن تبقى دولة يهودية مستقلة؛ وهذا هو الضامن الوحيد ليس فقط لإسرائيل لوحدها بل للعالم كله.

وفيما يتعلق بزيارة بايدن للسعودية، الجمعة، أكّد أنه “لدينا فرصة لإعادة تأكيد نفوذنا في الشرق الأوسط من خلال زيارة السعودية”. وكالات