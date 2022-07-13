بايدن: سنعزز علاقتنا مع “إسرائيل” على نحو أكبر

وعد الرئيس الأميركي جو بايدن،لدى وصوله مطار بن غوريون الأربعاء، بتعزيز العلاقات بين الولايات المتحدة وإسرائيل “على نحو أكبر”.

ووصل بايدن، إلى مطار بن غوريون في تل أبيب في أولى زياراته إلى منطقة الشرق الأوسط، حيث كان في استقباله الرئيس الإسرائيلي إسحق هرتسوغ ورئيس الوزراء يائير لابيد.

وسيقضي يومين في القدس المحتلة؛ لإجراء محادثات مع القادة الإسرائيليين قبل أن يجتمع مع الرئيس الفلسطيني محمود عباس الجمعة في الضفة الغربية المحتلة.

وقال مسؤول إسرائيلي “نتخذ خطوات تدريجية نحو هذه الغاية”. وأضاف “حقيقة أن الرئيس بايدن يزور إسرائيل، وأنه سيسافر من هنا مباشرة إلى السعودية تلخص الكثير من العوامل التي تطورت خلال الأشهر الماضية”.

وتهدف رحلة بايدن إلى تعزيز الاستقرار الإقليمي، وتعميق اندماج إسرائيل في المنطقة، ومواجهة النفوذ الإيراني وعدوان روسيا والصين.

وقال مستشار الأمن القومي الأميركي جيك سوليفان، الاثنين “هذه الرحلة ستعزز الدور الأميركي الحيوي في منطقة ذات أهمية استراتيجية”.

ومن المتوقع أن يطالب بايدن، الذي يتعرض لضغوط داخلية لخفض أسعار البنزين المرتفعة التي أضرت بشعبيته في استطلاعات الرأي، الحلفاء الخليجيين بزيادة إنتاج النفط للمساعدة في خفض أسعار البنزين.