بايدن: سنفرض عقوبات على النخبة الروسية وعائلاتهم

الغد- قال الرئيس الأميركي جو بايدن ، مساء الثلاثاء،انه سيتم فرض عقوبات على روسيا. وستكون العقوبات أقوى من تلك التي فرضناها في العام 2014، مضيفا اننا سنبدأ بتطيق 4 عقوبات على مؤسسات مصرفية روسية .

واضاف بايدن خلال كلمة القاها بشأن التطورات في أوكرانيا، ان الرئيس الروسي بوتين اتخذ منطق القوة للسيطرة على أراض أوكرانية.

وبين الرئيس الأميركي، ان الخطوة الروسية الأخيرة بداية اجتياح للأراضي الأوكرانية،

واكد ان ما أقدم عليه بوتين يتطلب ردا حاسما وسريعا من قبل المجتمع الدولي، مضيفا سنفرض عقوبات على النخبة الروسية وعائلاتهم.

واشار الرئيس الأميركي انه سيتم حرمان روسيا من أي تعاملات تجارية في الولايات المتحدة ، مضيفا ان روسيا ستدفع ثمنا باهظا إذا ما واصلت سلوكها.

وأكد بايدن ان أميركا ستواصل تقديم المساعدات الدفاعية لأوكرانيا، مشيرا الى انه يرى تصعيدا كبيرا للعمليات العسكرية الروسية شرقي أوكرانيا.

وشدد الرئيس الأميركي قالئلا، “اذا مضت روسيا في طريقها فستتحمل وحدها المسؤولية”.