بايدن: عدم حضور ترامب لحفل التنصيب هو “أمر جيد”

ويلمينغتون، كارولاينا الشمالية (الولايات المتحدة)- أشاد الرئيس الاميركي المنتخب جو بايدن الجمعة بقرار الرئيس المنتهية ولايته دونالد ترامب عدم حضور حفل تنصيبه في 20 كانون الثاني/يناير.

وقال بايدن من ويلمينغتون في ولاية ديلاوير “إنه أمر جيد”، مع تأكيده أن حضور نائب الرئيس مايك بنس أمر “مرحب به”.

من جهة أخرى، ترك بايدن الجمعة للكونغرس مسؤولية إطلاق آلية لعزل الرئيس دونالد ترامب أو عدمه قبل 12 يوما من انتهاء ولايته، الامر الذي يطالب به العديد من النواب الديموقراطيين بعد أحداث الكابيتول.

وقال بايدن في مؤتمر صحافي في ويلمينغتون بولاية ديلاوير “سنركز على عملنا ويمكن للكونغرس أن يقرر كيفية تحركه” بالنسبة الى ترامب، مع اعتباره أن سلفه “غير مؤهل” للحكم. (أ ف ب)