بايدن: على الأميركيين مغادرة أوكرانيا فورا

دعا الرئيس الأميركي جو بايدن المواطنين الأميركيين إلى مغادرة أوكرانيا على الفور، محذرا من صراع كبير محتمل مع موسكو.

وقال بايدن في مقابلة مع شبكة إن بي سي “على المواطنين الأميركيين المغادرة الآن”. وأضاف “نتعامل مع أحد أكبر الجيوش في العالم. إنه وضع مختلف للغاية، والأمور يمكن أن تصبح جنونية بسرعة”.

وحذر الرئيس الأميركي من أن القوات الأميركية لن تتمكن من إجلاء رعاياها الفارين من الأراضي الأوكرانية في حال بدأت روسيا بالاجتياح.

وقال بايدن إن الأمر سيكون بمثابة “حرب عالمية عندما يبدأ الأميركيون والروس بإطلاق النار على بعضهم. نحن في عالم يختلف كثيرا” عما كان عليه سابقا. وكالات