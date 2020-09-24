بايدن: فوزي بالانتخابات مرتبط بإقبال أصحاب البشرة السمراء على التصويت

اسطنبول- قال المرشح الديمقراطي في انتخابات الرئاسة الأمريكية جو بايدن، أمس الأربعاء، إن إقبال الناخبين أصحاب البشرة السمراء على التصويت ضروري لفوزه في الانتخابات المقررة في نوفمبر/تشرين ثانٍ.

جاء ذلك في تصريحات أدلى بها المرشح الديمقراطي، خلال مشاركته في قمة اقتصادية للسود في مدينة تشارلوت بولاية نورث كارولاينا.

وأشار بايدن إلى تأثير جائحة فيروس كورونا الشديد على أصحاب البشرة السمراء بشكل خاص، وقال إن هؤلاء الأشخاص لن يحققوا المساواة إلا عندما يكونون في موقع يؤهلهم لجني الثروات وإن التصويت هو نقطة البداية.

وتابع “يوجد سبيل واحد لتحقيق هذا. علينا أن نذهب ونصوت”.

وتعهد بايدن بتعزيز ملكية أصحاب البشرة السمراء للمنازل والدفع بسياسات لمساعدة العمال الأمريكيين من أصل أفريقي والشركات التي يملكها أصحاب البشرة السمراء.

واستهدف بايدن نورث كارولاينا التي فاز بها الرئيس دونالد ترامب بفارق أربع نقاط مئوية في انتخابات عام 2016 حيث يأمل المرشح الديمقراطي في استرداد هذه الولاية في الانتخابات المقررة يوم الثالث من نوفمبر.-(الاناضول)