بايدن: لا يجب أن يتلقى ترامب تقارير استخباراتية بسبب “سلوكه المضطرب”

قال الرئيس الأمريكي جو بايدن إن سلفه دونالد ترامب ينبغي ألا يحصل على تقارير استخباراتية بسبب “سلوكه المضطرب”.

وتحافظ الإدارات الأمريكية على تقليد رفع تقارير استخباراتية حول القضايا الأمنية التي تمس البلاد إلى الرؤساء السابقين، لكن بايدن قال ردا على سؤال من محطة سي بي إس نيوز حول ما إذا كان ترامب سيحصل على تلك التقارير إنه “لا يعتقد ذلك”، واستند إلى ما وصفه “بسلوكه الغريب”.

وأضاف في أول مقابلة صحفية له منذ استلامه الحكم: “لا أظن أن هناك حاجة لأن يحصل على تقارير استخباراتية “.

ورفض بايدن ذكر مخاوفه بالتحديد لكنه قال إن الرئيس السابق “لا يؤتمن على معلومات سرية”.

وأضاف متسائلا ” ما هي أهمية إطلاعه على تقارير استخباراتية؟ هل له أي تأثير بخلاف احتمال أن يسرب معلومات ؟”

وهذه هي المرة الأولى التي يستثنى فيها رئيس سابق من تقليد الحصول على تقارير سرية ، وفقا لنيويورك تايمز.

وكان ترامب في حالة خصومة مع الأجهزة الاستخباراتية طوال فترة حكمه ، وبدل ستة مسؤولين عن الأمن القومي.

وشكك بتقارير استخباراتية عن تدخل روسيا في انتخابات عام 2016 وهاجم رؤساء الأجهزة الاستخبارتية متهما إياهم بأنهم “سلبيون جدا وساذجون” بخصوص إيران.

وقال الرئيس بايدن خلال مقابلته مع قناة سي بي أس عن المساءلة التي يواجهها ترامب في مجلس الشيوخ على خلفية دوره في أعمال الشغب التي وقعت في الكونغرس في 6 يناير/كانون ثاني إنه اندفع بقوة لهزيمة ترامب في الانتخابات “لأنني أعتقد أنه غير ملائم لمنصب الرئاسة”، لكنه سيترك الأمر لمجلس الشيوخ ليقرر إن كان يجب منعه من شغل مناصب عمومية في المستقبل.