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بايدن ممازحاً المسلمين: أصوم 40 يوماً دون حلويات وآيس كريم

4:00 م2022-05-04
بايدن للمسلمين: أصوم 40 يوماً دون حلويات وآيس كريم
بايدن للمسلمين: أصوم 40 يوماً دون حلويات وآيس كريم

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قال الرئيس الأمريكي جو بايدن مازحاً في حفل استقبال بمناسبة نهاية شهر رمضان وحلول عيد الفطر، إن المسيحيين يواجهون “صعوبات أكثر” من المسلمين خلال الصيام.

وأوضح بايدن: “الأديان الثلاثة الرئيسية متشابهة في نواح كثيرة، لكني أريدكم أن تعرفوا أن لديكم ميزة طفيفة في رمضان: أنا عليّ الصوم 40 يوما. 40 يوما دون حلويات وآيس كريم”، بحسب “روسيا اليوم”.

بايدن للمسلمين: رمضان كريم

واستقبل الحضور كلمات بايدن بالضحك في اللقاء، الذي حضره زعماء دينيون مسلمون وممثلون عن الجالية.

وأضاف بايدن: “للمرة الأولى منذ عقود، تلاقت الأيام المقدسة للديانات الإبراهيمية الثلاثة في نفس الوقت. فكروا في الأمر. هذه رسالة يا رفاق. أنا أؤمن بهذا حقا”.

4:00 م2022-05-04
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