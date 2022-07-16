بايدن: لن نتخلى عن الشرق الأوسط

انطلقت أعمال قمة جدة للأمن والتنمية، ظهر اليوم السبت، بحضور الرئيس الأميركي جو بايدن وقادة ست دول خليجية بالإضافة إلى مصر والعراق والأردن.

وافتتح ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان القمة بكلمة عبّر فيها عن أمله بتأسيس علاقات جيدة “بين دولنا والولايات المتحدة”.

ودعا محمد بن سلمان إيران إلى عدم التدخل في شؤون دول المنطقة.

وفي كلمته بالقمة، أكد الرئيس الأميركي أن واشنطن لن تبتعد عن المنطقة وقال “لن نتخلى (عن الشرق الأوسط) ولن نترك فراغًا تملؤه الصين أو روسيا أو إيران”.

ونقلا عن قناة “الحرة”، شدد الرئيس الأميركي على أن الولايات المتحدة لن تسمح لطهران أبدا بالحصول على سلاح نووي.

وتعهد بايدن بتعزيز الدفاعات الجوية والإنذار المبكر لمواجهة التهديدات الجوية في المنطقة.

ورحب بدور الدول الإقليمية في دعم هدنة اليمن، وقال إن الهدنة وصلت إلى أسبوعها الخامس عشر وسنعمل على حل الأزمة هناك.

وأضاف أنه سيكون هناك اتفاقات تجارة حرة واستثمارات سعودية في الأردن وغيرها، لافتا إلى أن “أهدافنا مركزة ويمكن تحقيقها وسنعمل في سياق شرق أوسط موحد”.

وشدد بايدن على أن الولايات المتحدة لن تسمح للقوى الخارجية بالتضييق على المضائق المائية في المنطقة.

من جانبه، أكد جلالة الملك عبد الله الثاني حرص بلاده على ترجمة فرص التعاون إلى شراكات حقيقية في المنطقة.

من جهته، دعا الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي في كلمته إلى وضع حد للصراعات والحروب الأهلية في المنطقة، وإلى إعادة صياغة القوانين التي تحافظ على الأمن المائي.