بايدن من مؤتمر المناخ في شرم الشيخ: “حياة الكوكب” في خطر

أكّد الرئيس الأميركي جو بايدن، الجمعة، في مؤتمر الأطراف حول المناخ في شرم الشيخ أن الأزمة المناخية “تهدد الحياة على الكوكب” متعهدا بتحقيق أهداف الولايات المتحدة في خفض الانبعاثات بحلول 2030.

وقال بايدن في خطاب أمام المؤتمر السنوي للأمم المتحدة حول المناخ في شرم الشيخ “الأزمة المناخية تتعلق بأمن البشر، والأمن الاقتصادي، والأمن القومي والحياة على الكوكب”.

وأضاف أن التزامه بشأن المناخ ثابت، وأن إدارته “تخصص أموالا لتحقيق ما وعدت به فيما يتعلق بالمساءلة المناخية”.

وأضاف بايدن أن سياسة جيدة للمناخ هي سياسة جيدة للاقتصاد.

ومضى قائلا “يمكنني أن أقف هنا باعتباري رئيس الولايات المتحدة الأميركية وأقول بثقة، إن الولايات المتحدة ستحقق أهدافها المتعلقة بالانبعاثات بحلول عام 2030”.

الحرب في أوكرانيا

اعتبر الرئيس الأميركي بايدن، أن الحرب في أوكرانيا “تزيد من الحاجة الملحة” للتخلص من الوقود الأحفوري.

وأكد بايدن أن “الحرب الروسية (على أوكرانيا) أبرزت الحاجة الملحة لوقف ارتهان العالم للوقود الأحفوري”.

انبعاثات الكربون

طلب بايدن من “كل الدول” أن “تبذل مزيدا” من الجهود لخفض انبعاثات الكربون.

وقال: “كل الدول يجب أن تبذل المزيد. خلال هذا الاجتماع علينا تجديد طموحاتنا المناخية ورفعها” مؤكدا أن الولايات المتحدة تقوم بما عليها في هذا النضال للحد من الاحترار المناخي.