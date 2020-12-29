بايدن: موظفون في البنتاغون يعرقلون عملية انتقال السلطة

واشنطن- قال الرئيس الأميركي المنتخب، جو بايدن، الاثنين، أن موظفين في إدارة ترامب في البنتاغون يعرقلون عملية انتقال السلطة، محذرا من أن الولايات المتحدة قد تواجه مخاطر أمنية جراء ذلك.

وبعد تلقيه مع نائبته كامالا هاريس إحاطة حول الأمن القومي من طاقمه المكلف ترتيب الانتقال، قال بايدن إن الموظفين الاداريين في البنتاغون وكذلك مكتب الادارة والميزانية يضعون “عوائق”.

وأضاف: “حاليا لا نحصل على كل المعلومات التي نحتاجها من الادارة المنتهية ولايتها حول نقاط رئيسية متعلقة بالأمن القومي”.

ووصف الأمر بأنه “من وجهة نظري هذا لا يقل عن انعدام المسؤولية”.

وقال بايدن إنه يسعى للحصول على “صورة كاملة” من قبل الإدارة المنتهية ولايتها حول تمركز الجنود الأميركيين حول العالم.

وأضاف: “نحتاج إلى رؤية كاملة للتخطيط للميزانية الذي يجري العمل عليه في وزارة الدفاع والوكالات الأخرى من أجل تجنب أي ارباك أو استغلال من قبل خصومنا للحاق بنا”.

وأعلنت إدارة ترامب عن سلسلة تعيينات في قيادة البنتاغون منذ الانتخابات، بما في ذلك إقالة وزير الدفاع مارك إسبر.

وقال وزير الدفاع الأميركي بالوكالة، كريس ميلر، إن الإدارة المنتهية ولايتها اتفقت مع فريق بايدن على إيقاف الإحاطات خلال موسم الأعياد، وهو ما نفاه فريق بايدن.-(الحرة)