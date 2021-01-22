بايدن: نواجه أسوأ أزمة اقتصادية بسبب كورونا

واشنطن- وقع الرئيس الأميركي جو بايدن الجمعة على قرارات تنفيذية لمواجهة تداعيات كورونا الاقتصادية، قائلاً: “إذا تحركنا اليوم سيعود اقتصاد أميركا قوياً. علينا أن نتصرف بشكل عاجل لإنقاذ الاقتصاد”.

وأكد بايدن أن “الولايات المتحدة تواجه أسوأ أزمة اقتصادية في العصر الحديث بسبب كورونا”.

كما أضاف: “أميركيون أصبحوا غير قادرين على إطعام أطفالهم”. وأشار إلى أن “قطاع التعليم في أميركا خسر أكثر من 600 ألف وظيفة”.

وشدد بايدن على أن “خطة إنقاذ أميركا تهدف لتوزيع مساعدات مالية على الأسر”، لافتاً إلى أن “الخطة ستخرج 12 مليون مواطن من دائرة الفقر”.

إلى ذلك أوضح أن “تأمين المسكن للأميركيين يساعد على مكافحة كورونا”، مؤكداً توفير منح للشركات الصغيرة لتجاوز تداعيات كورونا.-العربية نت