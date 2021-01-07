العرب والعالمدولي

بايدن يؤكد اختياره القاضي ميريك غارلاند لمنصب وزير العدل

منذ ساعة واحدة
ميريك غارلاند ويزر العدل الاميركي
ميريك غارلاند ويزر العدل الاميركي

A Decrease font size. A Reset font size. A Increase font size.

واشنطن -أكد الرئيس الأميركي المنتخب جو بايدن الخميس أنه سيرشح ميريك غارلاند لمنصب وزير العدل، وهو قاض وسطي رفض الجمهوريون تعيينه في المحكمة العليا قبل خمسة أعوام.

ويرأس القاضي غارلاند محكمة الاستئناف الفدرالية في واشنطن منذ 2013، ويعدّ لبراليا معتدلا وغير منحاز لأي من الحزبين.

وكان الجمهوريون في مجلس الشيوخ منعوا لمدة ثمانية أشهر في عام 2016 ترشيحه للمحكمة العليا من قبل الرئيس الأسبق باراك أوباما، ما سمح لسلفه دونالد ترامب ملء المقعد الشاغر بشخصية محافظة في العام التالي.

وقال بيان صادر عن فريق الرئيس المنتخب إنّ بايدن سيقدّم الخميس غارلاند وغيره من الأسماء لشغل مناصب رئيسة في وزارة العدل.(أ ف ب)

الوسوم
زر الذهاب إلى الأعلى
إغلاق

أنت تستخدم إضافة Adblock

برجاء دعمنا عن طريق تعطيل إضافة Adblock