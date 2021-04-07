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بايدن يؤكد الدعم لحل الدولتين خلال اتصاله مع الملك

منذ 38 دقيقة
جلالة الملك عبدالله الثاني والرئيس الأميركي جو بايدن-(ارشيفية)
جلالة الملك عبدالله الثاني والرئيس الأميركي جو بايدن-(ارشيفية)

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عمان-الغد- تحدث الرئيس الأميركي جو بايدن الأربعاء، مع جلالة الملك عبد الله الثاني للتعبير عن دعم الولايات المتحدة القوي للأردن والتأكيد على أهمية قيادة الملك عبد الله الثاني للولايات المتحدة والمنطقة.
وناقشا سويا العلاقات الثنائية القوية بين الأردن والولايات المتحدة ودور الأردن المهم في المنطقة وتعزيز التعاون الثنائي في العديد من القضايا السياسية والاقتصادية والأمنية.
كما أكد بايدن أن الولايات المتحدة تدعم حل الدولتين للصراع الإسرائيلي الفلسطيني.

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