بايدن يتعهد بتقديم 100 مليون دولار لدعم المستشفيات الفلسطينية

تعهد الرئيس الأميركي جو بايدن الجمعة بتقديم 100 مليون دولار إضافية لدعم المستشفيات في القدس المحتلة في إطار التزام لعدة أعوام يهدف إلى مساعدة الخدمات الصحية الفلسطينية.

وقطع بايدن الوعد بذلك في مستشفى المُطلع في القدس المحتلة قبل لقاء مع الرئيس الفلسطيني محمود عباس بينما يختتم المحطة الأولى من جولته في الشرق الأوسط قبل مغادرته إلى السعودية.

وقال بايدن “يسعدني اليوم أن أعلن أن الولايات المتحدة تلتزم بتقديم 100 مليون دولار إضافية لدعم هذه المستشفيات وموظفيكم الذين يعملون من أجل الشعب الفلسطيني”.

رويترز