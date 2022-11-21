بايدن يحتفل بعيداً عن الأضواء بعيد ميلاده الثمانين- (صور)

على الرّغم من أنّها المرة الأولى في تاريخ الولايات المتّحدة التي يبلغ فيها رئيس في منصبه عامه الثمانين، إلا أنّ جو بايدن الذي يثير عمره جدلاً لا سيّما وأنّه يفكّر بالترشّح لولاية جديدة، لم يحِط هذه المناسبة الأحد بأيّ أجواء احتفالية.

A perfect birthday celebration filled with so much love — and Joe’s favorite coconut cake! pic.twitter.com/w7005Cdtqu — Jill Biden (@FLOTUS) November 20, 2022

واستغرق الأمر حتّى عصر الأحد لكي تنشر زوجته جيل بايدن على «تويتر» رسالة عاطفية أرفقتها بصورتين تجمعانهما وهما يرقصان سوياً.

There’s no one else I’d rather dance with than you. Happy Birthday, Joe! I love you.💕 pic.twitter.com/7GmgE5vbqy — Jill Biden (@FLOTUS) November 20, 2022

وكتبت السيدة الأولى في تغريدتها: «لا أريد أن أرقص مع أيّ شخص آخر. عيد ميلاد سعيد جو! أحبّك»، لتنشر بعدها مباشرة صورة من احتفال بايدن بعدي ميلاده وعلقت «احتفال مثالي بعيد ميلاد مليء بالكثير من الحب كعكة جوز الهند المفضلة لجو!».

وبخلاف هذه التغريدة لم يصدر عن البيت الأبيض أي بيان أو منشور بشأن عيد ميلاد الرئيس، ولم يتّضح كيف سيحتفل بايدن بعيد ميلاده أو ما إذا كان سيفعل ذلك أساساً.

لكنّ بايدن احتفل السبت في البيت الأبيض بزفاف حفيدته ناومي، في حفل لم يسمح للصحافة بحضوره.

بايدن وابنته آشلي يغادران كنيسة الثالوث المقدس في واشنطن يوم أمس السبت (أ.ف.ب)

ولا يبدو بلوغ بايدن سنّ الثمانين أمراً غير مألوف في صفوف طبقة سياسية تندر فيها الوجوه الشابّة إلى حدّ يدفع بالكثيرين إلى تسميتها بسلطة المسنّين.

وعلى سبيل المثال تبلغ رئيسة مجلس النواب المنتهية ولايتها نانسي بيلوسي 82 عاماً، بينما يصغرها زعيم الأقلية الجمهورية في مجلس الشيوخ ميتش ماكونيل بعامين فقط، في حين يحتفل زعيم الأكثرية الديموقراطية في مجلس الشيوخ تشاك شومر قريباً بعيد ميلاده الـ72.

ولم يواجه بايدن أيّ مشكلات صحيّة كبيرة منذ خضوعه لعملية بعد إصابته بتمدّد في الأوعية الدموية الدماغية هدّد حياته في العام 1988.

وقبل عام، وبعد فحص طبي مكثّف، قال الأطباء إنّ بايدن كان يعاني من عدد قليل من الأمراض البسيطة وخلصوا إلى أنه “قادر على القيام بواجباته”.