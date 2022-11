بايدن يحتفل بعيداً عن الأضواء بعيد ميلاده الثمانين- (صور)

على الرّغم من أنّها المرة الأولى في تاريخ الولايات المتّحدة التي يبلغ فيها رئيس في منصبه عامه الثمانين، إلا أنّ جو بايدن الذي يثير عمره جدلاً لا سيّما وأنّه يفكّر بالترشّح لولاية جديدة، لم يحِط هذه المناسبة الأحد بأيّ أجواء احتفالية.

A perfect birthday celebration filled with so much love — and Joe’s favorite coconut cake! pic.twitter.com/w7005Cdtqu

واستغرق الأمر حتّى عصر الأحد لكي تنشر زوجته جيل بايدن على «تويتر» رسالة عاطفية أرفقتها بصورتين تجمعانهما وهما يرقصان سوياً.

There’s no one else I’d rather dance with than you.

Happy Birthday, Joe! I love you.💕 pic.twitter.com/7GmgE5vbqy

— Jill Biden (@FLOTUS) November 20, 2022