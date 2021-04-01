بايدن يحذر الأندية الرياضية من خطر المدرجات الممتلئة

لوس أنجليس – حذر الرئيس الأميركي جو بايدن الفرق الرياضية بأنها ترتكب خطأ إذا تجاهلت الدراسات العلمية وسمحت للجماهير بالعودة الى الملاعب بكامل قدرة استيعابها ومن دون قيود صارمة للحد من تفشي فيروس كورونا.

وقال بايدن إن قرار فريق تكساس رينجرز ليس “مسؤولاً”، بعدما أعلن الأخير بأنه سيخوض مباراته الأولى في الموسم الجديد من دوري البيسبول، أمام مدرجات ممتلئة 100 بالمئة في ملعبه “غلوب لايف فيلد”.

كما أعلنت رابطة دوري كرة القدم الأميركية (أن أف أل) في وقت سابق هذا الأسبوع إنها تخطط للعب مباريات الموسم الجديد الذي ينطلق في أوائل أيلول (سبتمبر)، أمام مدرجات ممتلئة بالكامل.

وقال بايدن “حسناً، هذا قرار اتخذوه. أعتقد أنه خطأ” فيما يخص قرار رينجرز باللعب أمام 40300 متفرج في مباراته الأولى على أرضه الاثنين ضد بلو جايز، مضيفاً “يجب أن يستمعوا الى… العلماء والخبراء. لكنني أعتقد أنه (قرار) غير مسؤول”.

وأدلى بايدن بهذه التصريحات في مقابلة مع شبكة “إي أس بي أن” الرياضية، بثت مساء الأربعاء.

وشدد الرئيس الأميركي على أهمية ارتداء الكمامات الواقية ومواصلة اتباع قيود السلامة والصحة لمنع انتشار فيروس كورونا الذي أودى بحياة أكثر من 550 ألف أميركي حتى الآن.

وشهدت ولاية تكساس وحدها وفاة قرابة 50 ألف شخص، أي أكثر من مجموع الوفيات في كندا والسويد معاً.

وتابع بايدن “من حيث مبدأ المسؤولية (عن فتح الملاعب بكامل قدرة استيعابها)، نرى ما يحدث في أوروبا الآن عندما رفعوا القيود. لا أعرف لماذا لا نتبع العلم ونتغلب على هذا (الوباء)”.

وكشف فريق واشنطن ناشينلز للبيسبول هذا الأسبوع أن خمسة من لاعبيه سيغيبون عن مباراة الخميس الافتتاحية ضد نيويورك متس بسبب بروتوكولات فيروس كورونا، بينهم لاعب لم يكشف عن اسمه جاءت نتيجته إيجابية.

واتخذ واشنطن ناشينلز قرار أن يخوض مباراته الأولى للموسم الجديد أمام 5 آلاف متفرج فقط، أي 12 بالمئة من قدرة استيعاب ملعبه.

وعندما سئل عما سيقوله للرياضيين الذين يترددون في الحصول على اللقاح ، قال بايدن “أنا رئيس الولايات المتحدة وقد حصلت على اللقاح. ليس لدي وظيفة غير مهمة. هل كنت تلقيت اللقاح لو اعتقدت أنه كان سيؤذيني؟ لقد أجرينا بحثاً معمقاً على اللقاحات وأظهرت أنها تعمل”. وشدد “علينا أن نصل الى النقطة حيث ينال العدد الكافي من الناس اللقاح كي نقلل من إمكانية انتشار (الفيروس)”، متوجهاً الى أولئك الذين يرفضون ارتداء الكمامات الواقية، بالقول “يعتقد بعض الناس أنهم أقوياء من خلال عدم ارتداء الكمامات، لكن كل ما يفعلونه هو إيذاء أنفسهم والآخرين”.

وتحدث بايدن أيضاً عن أهمية المساواة في الأجور بين الرياضيين والرياضيات ووصف السيدة الأولى جيل بايدن بأنها من أشد المشجعين للأندية الرياضية في فيلادلفيا. (أ ف ب)