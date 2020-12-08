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بايدن يختار جنرالا سابقا من اصول أفريقية وزيرا للدفاع

منذ 3 ساعات
جو بايدن

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واشنطن- أفادت وسائل إعلام أميركية، أن الرئيس المنتخب جو بايدن اختار الجنرال المتقاعد لويد أوستن، الذي قاد القوات الاميركية لدخول بغداد عام 2003 ،وترأس القيادة المركزية (سنتكوم)، ليكون أول وزير دفاع أميركي من أصول أفريقية، بحسب واشنطن بوست .
وقالت الصحيفة ان الجنرال السابق الذي خاض حربي افغانستان والعراق والبالغ 67 عاما، تفوق على منافسته لهذا المنصب ميشيل فلورنوي، الوكيلة السابقة لوزارة الدفاع الأمريكية. -(بترا)

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