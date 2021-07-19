بايدن يرحب بلقاء الملك في البيت الأبيض ويؤكد التزام الشراكة مع الأردن

عمان- الغد- قال الرئيس الأميركي جو بايدن، اليوم الاثنين، إنه يرحب بجلالة الملك عبدالله الثاني وجلالة الملك رانيا العبدالله وولي العهد الحسين بن عبدالله الثاني في البيت الأبيض اليوم.

وأكد بايدن في تغريدة على “تويتر” التزام الولايات المتحدة بالشراكة الدائمة والاستراتيجية مع الأردن.