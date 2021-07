بايدن يرحب بلقاء الملك في البيت الأبيض ويؤكد التزام الشراكة مع الأردن

عمان- الغد- قال الرئيس الأميركي جو بايدن، اليوم الاثنين، إنه يرحب بجلالة الملك عبدالله الثاني وجلالة الملك رانيا العبدالله وولي العهد الحسين بن عبدالله الثاني في البيت الأبيض اليوم.

وأكد بايدن في تغريدة على “تويتر” التزام الولايات المتحدة بالشراكة الدائمة والاستراتيجية مع الأردن.

I look forward to welcoming @KingAbdullahII ibn Al Hussein & Queen Rania Al Abdullah of the Hashemite Kingdom of Jordan & His Royal Highness Crown Prince Al Hussein Bin Abdullah II, to the White House. We're committed to the enduring and strategic partnership between our nations.

— President Biden (@POTUS) July 19, 2021