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بايدن يرحب بلقاء الملك في البيت الأبيض ويؤكد التزام الشراكة مع الأردن

منذ 23 دقيقة
الملك عبد الله الثاني وبايدن
الملك عبد الله الثاني وبايدن

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عمان- الغد- قال الرئيس الأميركي جو بايدن، اليوم الاثنين، إنه يرحب بجلالة الملك عبدالله الثاني وجلالة الملك رانيا العبدالله وولي العهد الحسين بن عبدالله الثاني في البيت الأبيض اليوم.

وأكد بايدن في تغريدة على “تويتر” التزام الولايات المتحدة بالشراكة الدائمة والاستراتيجية مع الأردن.

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