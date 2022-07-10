بايدن يستبق اجتماع جدة بالحديث عن رؤيته للشرق الأوسط

أكد الرئيس الأميركي، جو بايدن، أنه سيكون أول رئيس يسافر جوا من “إسرائيل” إلى مدينة جدة في المملكة العربية السعودية، معتبرا أن ذلك سيكون رمزا صغيرا للعلاقات والخطوات نحو التطبيع بين “إسرائيل” والعالم العربي.

وفي مقال رأي كتبه بايدن في صحيفة “واشنطن بوست” بعنوان: “لماذا سأذهب إلى السعودية؟”، قال الرئيس الأميركي: “يوم الجمعة، سأكون أول رئيس يطير من إسرائيل إلى جدة بالمملكة العربية السعودية”.

وأضاف بايدن: “سيكون هذا السفر أيضا رمزا صغيرا للعلاقات الناشئة والخطوات نحو التطبيع بين إسرائيل والعالم العربي، والتي تعمل إدارتي على تعميقها وتوسيعها”.

وأردف: “في جدة، سوف يجتمع القادة من جميع أنحاء المنطقة، للإشارة إلى إمكانية وجود شرق أوسط أكثر استقرارا وتكاملا، حيث تلعب الولايات المتحدة دورا قياديا حيويا”.

وأوضح بايدن أنه “عندما ألتقي بالقادة السعوديين يوم الجمعة، سيكون هدفي هو تعزيز شراكة استراتيجية للمضي قدما، تستند إلى المصالح والمسؤوليات المشتركة، مع التمسك أيضا بالقيم الأميركية الأساسية”.

وأشار إلى أن زيارته المقبلة إلى السعودية والتعاون معها “مهمة لمواجهة روسيا، والتغلب في المنافسة مع الصين، وتحقيق الاستقرار في منطقة الشرق الأوسط”. (RT)