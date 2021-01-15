بايدن يقدم خطة لدعم الاقتصاد الأميركي بقيمة 1.9 تريليون دولار

واشنطن – قدم الرئيس الأميركي المنتخب جو بايدن ليل الخميس، من مقر إقامته الحالي من مدينة ويليمنغتون، بولاية ديلاوير، خطة انقاذ ودعم للاقتصاد الأميركي المتهاوي، بلغت قيمتها 1.9 تريليون دولار، ركزت على الأزمتين الاقتصادية والصحية اللتين تمر بهما البلاد ، بحسب واشنطن بوست .

وكشف بايدن أمام صحافيين، خطته للإنعاش والتحفيز كما اطلق عليها، بلغت قيمتها 1900 مليار دولار، وتهدف الى مساعدة العائلات والشركات المتضررة من الوباء، مؤكدا أنه “متفائل”، وواعدا بفتح “صفحة جديدة” في البلاد.

وقال الرئيس المنتخب “لا يُمكننا البقاء مكتوفي الايدي” في مواجهة حجم الأزمة الاقتصاديّة في البلاد، وشدد بنفس الوقت على التركيز على عائدات الاستثمار في الوظائف، والى المساواة العرقية في البلاد، وأضاف أن فوائد خطة التحفيز الاقتصادي “ستتجاوز بكثير كلفتها”.

وقال الرئيس المنتخب إنّ خطّة المساعدة الطارئة البالغة قيمتها 1,9 مليار دولار ستتبعها خطّة أخرى تُركّز على الإنعاش الاقتصادي والاستثمارات.