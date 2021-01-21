بايدن يقرر الحفاظ على عضوية واشنطن بمنظمة الصحة العالمية

عمان – رحبت منظمة الصحة العالمية، اليوم الخميس، بتعهد الولايات المتحدة الحفاظ على العضوية في منظمة الصحة العالمية.

ورحب المدير العام للمنظمة الدكتور تيدروس أدهانوم غيبريسوس خلال اجتماع الدورة 148 للمجلس التنفيذي لمنظمة الصحة العالمية، اليوم الخميس، بقرار الرئيس الأميركي جو بايدن، بالحفاظ على عضوية الولايات المتحدة في المنظمة، والتزامه بالانضمام إلى مسرع الأدوات “آكت آكسيلاريتر” وائتلاف كوفاكس العالمي، لتسريع الحصول على تشخيصات وعلاجات ولقاحات كورونا بشكل عادل ومنصف.

وقال المدير العام: “إنه ومنذ تأسيس منظمة الصحة العالمية عام 1948، لعبت الولايات المتحدة دورًا حيويًا في الصحة العالمية، كما قدّم الشعب الأميركي مساهمات هائلة من أجل صحة شعوب العالم”، مؤكداً أن المنظمة هي عائلة مكونة من الشعوب والدول “ويسعدنا جميعًا أن الولايات المتحدة ستبقى في العائلة”.

يُشار إلى أن ترحيب المنظمة بالقرار الأميركي، جاء عقب كلمة ممثل الولايات المتحدة الأميركية في اجتماعات المجلس التنفيذي للمنظمة بدورته الـ 148 الدكتور أنتوني فاوتشي، الذي أعلن أن واشنطن ستظل عضواً في المنظمة.

يُذكر أن الرئيس الأميركي، كان قد وقّع عقب تنصيبه يوم أمس، عدداً من القرارات، منها العودة إلى اتفاقية باريس للمناخ والعودة إلى منظمة الصحة العالمية، بعد أن كانت الإدارة الأميركية السابقة قد انسحبت منهما.

بترا