بايدن يكشف تفاصيل برنامج التلقيح ضد كورونا

واشنطن- أعلن الرئيس الأميركي المنتخب جو بايدن، مساء الجمعة، خطة البرنامج الذي ينوي تنفيذه في البيت الأبيض، لتسريع تطعيم الأميركيين ضد فيروس كورونا، وذلك مع تسجيل العالم أكثر من مليوني وفاة بالفيروس القاتل، بحسب واشنطن بوست .

وأشار بايدن من مقر إقامته بمدينة ويليمنغتون بولاية ديلاوير، الى إنه يعتزم فتح الآلاف من مراكز التطعيم لتسريع حملة التلقيح ضدّ كوفيد-19 في الولايات المتّحدة، مشددا على استخدام جميع موارد الحكومة الفدراليّة لإنشاء مراكز تطعيم وصفها بـ ” المحلية”، وفي الصالات الرياضية أو الملاعب ، ليحظى الأميركيون بعدالة الحماية الصحية من جهة، وللتسهيل عليهم عناء السفر والازدحام امام المستشفيات ايضا. وتشمل خطّة الرئيس المنتخب حشد مئة ألف فرد من مقدّمي الرعاية الصحية لإجراء اللقاحات، وقال”أعدكم، سنتعامل مع هذا الوضع كما لم يحدث من قبل”.